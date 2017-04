Médicos baianos decidem pela adesão à greve geral desta sexta

O Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed) informou que os profissionais da área decidiram pela adesão à greve geral da próxima sexta-feira (28). Em assembleia realizada na noite desta segunda (24), os médicos pontuaram, de forma unânime, que o Congresso Nacional não tem legitimidade para reformar a legislação.

"Foi consenso o entendimento de que não há motivo para que se tente aprovar de forma intempestiva as reformas pretendidas pelo governo Temer, especialmente num momento em que o país se depara com um intrincado esquema de corrupção, que atinge todas as estruturas de poder, colocando sob suspeição os interesses que motivam o açodamento para votações de propostas cujo impacto se fará sentir por anos a fio", diz nota enviada à imprensa.

A adesão ao movimento foi aprovada pela maioria de 55 votos, contra 21 votos contrários e uma abstenção. O Sindimed ressaltou que, na opinião geral da assembleia, a discussão sobre reformas deve ser travada durante os debates que precedem a próxima eleição presidencial, entre os futuros candidatos.