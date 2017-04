Polícia Militar inicia operação Dia do Trabalho nesta sexta-feira

A Polícia Militar da Bahia, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (1ª CIPRv/Itabuna, 2ª CIPRv/Brumado e 3ª CIPRv/Barreiras), realiza a Operação Dia do Trabalho entre as 8h de sexta (29) e as 8h de terça-feira (2). O objetivo é intensificar as ações de prevenção de acidentes nas fiscalizações de documentos de porte obrigatório, ingestão de bebida alcoólica, bem como abordagem policial, no enfrentamento ao tráfico de armas, drogas e de pessoas.

Devido às paralisações previstas para sexta (28), o efetivo de policiais militares de trânsito rodoviário estará mobilizado para atender eventuais demandas de manifestações populares em rodovias e outras situações de intervenção no fluxo de veículos.

Para evitar transtornos durante o feriado, o Batalhão de Polícia Rodoviária recomenda ao condutor não combinar ingestão de bebida alcoólica com direção, efetuar revisão mecânica no veículo antes da viagem, conferir a validade dos documentos de porte obrigatório, descansar antes de viagem prolongada, além de atentar para o uso do cinto de segurança em todos os acentos do veículo e o uso de cadeirinha para crianças.