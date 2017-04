Vacina contra febre aftosa começa segunda-feira na Bahia

A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2017 começa nesta segunda-feira (1º) na Bahia. A expectativa é que sejam vacinados mais de 10 milhões de cabeças de gado, entre bovinos e bubalinos, durante todo o mês de maio.

Além da Bahia, outros 22 estados e o Distrito Federal também iniciam a primeira etapa da imunização na segunda, conforme o Ministério da Agricultura. O objetivo é imunizar, em todo o país, 198 milhões de animais. O número representa mais de 90% do rebanho do país, de 217,5 milhões de cabeças.

Além de poder fazer a declaração de que o rebanho foi vacinado nos escritórios da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), o criador também vai poder declarar que imunizou seus animais através do site do órgão.

A Bahia tem o oitavo maior rebanho do país e é considerado "zona livre de febre aftosa" com vacinação desde o ano de 2001. O último caso de febre aftosa no estado foi há 20 anos, em 1997.