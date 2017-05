Fundação Hospitalar promove a 3ª Semana de Prevenção a Acidente do Trabalho

A Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS), através do Hospital Inácia Pinto dos Santos, o Hospital da Mulher, promove de 2 a 5 de maio a 3ª Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho (SIPAT), cujo tema será “Segurança ou Acidente? A escolha é sua! A Prevenção é sempre o melhor Caminho”.

O evento será aberto às 8h30. No primeiro dia haverá uma palestra, às 9h30, sobre a prevenção de acidentes e o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), com a enfermeira Márcia Mota. Logo em seguida, o professor Aulinei Paiva vai discorrer sobre “Como formar pessoas vencedoras”. Também será abordado sobre como atuar em primeiros socorros, com o enfermeiro Sebastião Edmilson Teixeira.

No segundo dia a programação será composta de palestra, cujo tema será “Acidente com Perfuro Cortante e a Importância do Esquema Vacinal”, com a enfermeira Liliane Lopes.

Às 9h20, a equipe do programa DST/Aids vai abordar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. “O estresse no ambiente hospitalar X Síndrome de Burnout” também será tema de palestra.

A Semana de Prevenção a Acidente do Trabalho será encerrada, na sexta-feira, 5, com atividades educativas.