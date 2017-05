Mostra fotográfica sobre autismo será exibida no HEC durante essa semana

Para dar início às comemorações do mês das mães, o Hospital Estadual da Criança (HEC) recebe nesta semana a I Mostra Fotográfica Olhares Sobre o Autismo, realizada pelo grupo Família Azul. Após passagem pelo Shopping Boulevard no mês de abril, a exposição chegou ao HEC nesta terça-feira (02) e segue até essa sexta (05) com o intuito de mostrar um pouco mais sobre o dia a dia das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A idealizadora do grupo Família Azul, Cíntia Souza, viu na necessidade de um atendimento multidisciplinar para pacientes com TEA, a oportunidade de se unir a outras mães para sensibilizar o município e enfim criar um centro especializado para os autistas. “No dia 27/04 nós tivemos a primeira exposição fotográfica de crianças com TEA, que foi realizada no shopping. Essa mostra andante, agora chega ao HEC para celebrar o mês das mães. Na sexta-feira nós faremos a abertura oficial das comemorações com o Coral Família Azul. É uma forma de divulgar as ações de conscientização e mostrar a necessidade de se criar um centro especializado em Feira de Santana”, conclui.