Estado vai realizar mutirÃ£o de cirurgias gerais e ortopÃ©dicas em Feira

Em entrevista ao programa De Olho na Cidade, da Rádio Sociedade 970 AM, nesta sexta-feira (14), o deputado estadual Zé Neto (PT), afirmou que em agosto vai acontecer um mutirão de cirurgias gerais e ortopédicas no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e em uma unidade particular de Feira de Santana, para atender a demanda de pacientes aguardando intervenção.

“É uma situação inexplicável e dolorosa. Muitas dessas cirurgias deveriam ser feitas pelo municipio, mas nao foram realizadas. Quero agradecer ao governado Rui Costa (PT) pelo empenho, nao fez nenhum tipo de polêmica e buscou uma solução. Não é fácil encontrar uma parceria para fazer um mutirão, mas conseguimos, fechamos ontem e a partir da próxima semana vamos organizar a sua realização”.

De acordo com o deputado, durante o mutirão, serão realizadas mais de 400 cirurgias gerais e ortopédicas.