Planserv vai contratar empresa para aprimoramento da gestão do plano

O Planserv contratará uma empresa especializada para aprimoramento da gestão do plano de saúde dos servidores públicos estaduais e já disponibilizou o Termo de Referência da contratação da empresa no site comprasnet.ba.gov.br

O governo do Estado afirma em nota que o controle do Planserv continuará sendo feito pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb). “Portanto, a contratação da empresa não representa terceirização ou privatização da assistência”, diz o comunicado. Uma audiência pública realizada na última semana discutiu o tema e as empresas locais e de outros estados podem fazer questionamentos sobre o assunto até a data de publicação do edital, para o e-mail consulta.publica@planserv.ba.gov.br.

A empresa vencedora será responsável por fornecer software com ferramentas gerenciais; táticas e ações operacionais para gestão de plano de saúde; prestar serviços de consultoria para aprimoramento da gestão; implementar e operacionalizar o programa integrado de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos. Com o software, a ideia é permitir conectividade entre a rede prestadora, auditores, colaboradores do Planserv, médicos e beneficiários.

O Planserv também um portal de serviços e site na web; o desenvolvimento de um aplicativo móvel; a implantação de uma Central de Atendimento que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano.