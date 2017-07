Menina internada com suspeita de doença transmitida por carrapato recebe alta

A menina de 3 anos que foi internada no Hospital Estadual da Criança em Feira de Santana, com suspeita de febre maculosa, que pode ser transmitida pela picada de um carrapato, recebeu alta no início da tarde desta quarta-feira (26).

De acordo com a mãe da criança, ela está bem e com quadro clínico estável. Ela vai precisar retornar ao hospital a cada 15 dias para fazer exames. O resultado do exame de diagnóstico da doença deve sair no prazo de 30 a 45 dias, segundo a mãe da menina.

A suspeita foi levantada após a criança se queixar de uma dor e os pais encontrarem um carrapato na cabeça dela. O carrapato encontrado na cabeça da menina é da espécie "estrela", que geralmente aparece em animais de grande porte como bois e cavalos. A doença causa, entre outros sintomas, náuseas, febre alta, erupções nas mãos e nos pés.

O pai da criança contou que a menina começou a passar mal no dia 16 de julho, quando teve febre de 40 graus. Ele também disse que a criança teve diarreia e vômito. Primeiro, os pais disseram que acharam que a criança tinha comido algo que não tinha feito bem. No entanto, no dia seguinte, a menina piorou e acabou sendo internada no Hospital da Criança, onde a suspeita da febre maculosa foi levantada.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Seab) informou que o caso está em investigação. A Sesab não tem casos registrados da doença nos últimos anos no estado.