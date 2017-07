Estudo questiona se antibióticos devem ser usados até o fim do tratamento

Uma análise publicada no “British Medical Journal (BMJ)” sugere que a informação de que devemos tomar antibióticos até o fim do tratamento precisa ser melhor avaliada. Há uma argumentação central que sustenta o ponto de vista dos pesquisadores -- quanto maior o tempo de uso de antibióticos, maior a probabilidade das bactérias se tornarem resistentes (aquelas mais difíceis de tratar).

Na verdade, trata-se de um quebra-cabeça que a ciência está tentando entender e há muito tempo discute. Se por um lado, a interrupção precoce também pode gerar organismos resistentes; por outro, também é fato que tratamentos longos desencadeam o mesmo fenômeno.

Assim, adiantamos: não é recomendável parar de tomar antibióticos sem orientação médica. Isso é uma questão ainda em avaliação pela ciência e o artigo do BMJ faz um questionamento para pesquisas futuras.

Desse modo, a análise levanta alguns pontos para investigação: qual o tempo ótimo para parar de tomar antibióticos? Estamos prestando atenção nesse tempo? E em termos populacionais, o que o prazo de tratamento significa?

Ainda há um segundo desdobramento da análise publicada na quarta-feira (26). Um tratamento com antibióticos não atinge somente a bactéria que está causando a infecção -- atinge a todas. Carlos Kiffer, infectologista e professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), exemplifica:

“Suponhamos que você tem uma criança com infecção respiratória causada por patógenos do tipo streptococcus. Você dá o antibiótico e elimina esse micro-organismo específico. Só que, a criança, como todo mundo, possui muitas bactérias no intestino.”

“Eis que é possível que no futuro uma E.coli, que representa cerca de 80% das bactérias, pode ficar resistente e causar uma condição grave.”

A ideia do artigo do BMJ, assim, é que não basta só olhar para a bactéria-alvo, mas para todo o conjunto de bactérias existentes no organismo.

Isso em termos populacionais é ainda mais importante – já que, se as pessoas tiverem menos bactérias resistentes, menor é a probabilidade de que esses organismos se espalhem pelo mundo. Com isso, evitamos um grande problema de saúde pública: de que no futuro não haja tratamento disponível para alguns tipos de bactérias.

Uma das sugestões da análise do BMJ é que as pessoas interrompam o tratamento quando se sentirem melhor. O infectologista da Unifesp vê com ressalva esse ponto. “E aí, eu pergunto: o que é se sentir melhor?”, questiona. "Isso não é tão simples de avaliar.” No texto, pesquisadores sugerem medir a febre. “Mas e se a pessoa não medir?”, pergunta novamente o professor.

Um outro ponto ponderado pelo infectologista é sobre o investimento em pesquisas para analisar qual tempo seria necessário para que antibióticos tratem a infecçao e não levem à resistência.

“Eu não acredito que devemos investir milhões e milhões para avaliar esse fator em todas as condições”, avalia. Para o professor, é preciso pensar em termos populacionais para evitar a resistência e focar nas infecções mais comuns, como a respiratória e a urinária, por exemplo.

Ainda, a resistência é um fenômeno complexo que não depende somente do tempo de uso de antibióticos. É preciso avaliar a carga de uso não só humano, como também o animal. Um outro ponto é sobre a dose correta. “Fiz um estudo há alguns anos mostrando que há muita administração de dose incorreta de antibiótico”, diz Kiffer.