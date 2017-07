Salvador e RMS têm dois casos confirmados de doença transmitida pelo maruim

Dois casos de febre de oropouche foram confirmados em Salvador e Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A doença é uma arbovirose, transmitida pelo maruim ou pela muriçoca. Uma criança de 10 anos e um adolescente de 16 foram infectados na capital e em Lauro de Freitas.

De acordo com o médico infectologista Antônio Bandeira, os casos foram registrados em novembro e dezembro do ano passado, mas somente em junho deste ano é que o diagnóstico foi concluído, após testes realizados no Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

"Os dois pacientes tiveram sangue coletado para fazer exames. Inicialmente, a gente não sabia que tratava do oropouche. Os testes deram negativo pra zika, chikungunya, dengue. O professor Gúbio continuou investigando e este ano descobriu que se tratava do oropouche", explicou o médico.

Os sintomas da febre são os mesmos aos das arborviroses já conhecidas: dengue, zika e chikungunya, como febre, dores no corpo e manchas vermelhas na pele. Por isso, é importante que as pessoas que apresentarem os sintomas sejam atendidos em uma unidade de saúde para ter o diagnóstico correto, afirma Bandeira.

"O tratamento é semelhante ao da dengue, que é se hidratar bastante e depois tomar as medicações para os sintomas. Mas quem deve prescrever o tratamento é o medico. A gente procura sempre evitar no caso desse virus uso de aspirina, porque em algumas situações pode dar algumas alterações", explica.

Segundo o médico, apesar da demora para descobrir qual era o vírus, os dois pacientes foram tratados para a doença, que teve o quadro de sintomas por cerca de quatro dias, e já estão curados.

A febre de oropouche é mais comum na região amazônica e ainda não há uma explicação para o motivo de o vírus ter chegada à Bahia, segundo o pesquisador Gúbio Soares. "Esses dois casos mostram que esse vírus está circulando. Esse vírus é muito comum na região amazônica e acontecem casos esporádicos em outros estados, mas ainda não sabemos como chegou À Bahia", explicou o pesquisador.

De acordo com o médico Antônio Bandeira, nenhum dos pacientes viajou para a região amazônica. "Eles não tiveram nenhum contato com a região amazônica, nem viajaram para outro lugar endêmico. É difícil a gente saber exatamente como foram infectados pelo vírus, porque ele circula tanto no maruim como na muriçoca. Qualquer um dos dois pode ter transmitido a doença", disse.

Ainda segundo ele, é possível que outros casos da febre oropouche estejam acontecendo no estado, mas podem ser confundidos com outras arboviroses, já que os sintomas são os mesmos. "Podem estar ocorrendo casos, mas sendo diagnosticados como zika ou dengue. A gente vai ter que continuar os estudos para saber se existem novos casos ou se foram somente esses dois", completa.

O estado nunca tinha registrados casos da doença até o ano passado. O médico Antônio Bandeira disse que já notificou as secretarias estadual (Sesab) e municipal da Sáude (SMS) e também o Ministério da Saúde sobre os casos no estado.

A assessoria da Sesab informou que ainda não foi notificada sobre os casos da doença e que não há registros anteriores da circulação do vírus no estado. Já a SMS informou que foi notificada dos dois casos da doença.