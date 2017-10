Tomógrafo quebrado há 3 meses deixa pacientes com tumores cerebrais sem exame no Clériston

Pacientes com tumores no cérebro que precisam fazer exame de tomografia no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, estão sem assistência, pois o tomógrafo da unidade de saúde, que atende a pacientes de 127 municípios da região, está quebrado há três meses.

O diretor geral do hospital, José Carlos Pitangueira, disse que o orçamento para conserto do aparelho já foi liberado. "Dependemos agora desse prazo da entrega do produto e o técnico colocar. Eu acredito que em 12 dias nós estamos [com o aparelho] funcionando. Eu não posso garantir, mas todas as cirurgias estão sendo feitas, inclusive de alguns pacientes que já estavam marcadas", explicou.

Entre os pacientes que precisam fazer tumografia está o idoso José Melquiades da Paz, de 69 anos. Ele está com quatro tumores no cérebro, precisa fazer a cirurgia, mas antes do procedimento é necessário fazer uma tomografia. Filha de Melquiades, a dona de casa Carolina Paz diz que está desesperada com a situação, já que a família corre contra o tempo para ajudar a manter a saúde do idoso.

Pacientes com tumores no cérebro que precisam fazer exame de tomografia no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador, estão sem assistência, pois o tomógrafo da unidade de saúde, que atende a pacientes de 127 municípios da região, está quebrado há três meses.

O diretor geral do hospital, José Carlos Pitangueira, disse que o orçamento para conserto do aparelho já foi liberado. "Dependemos agora desse prazo da entrega do produto e o técnico colocar. Eu acredito que em 12 dias nós estamos [com o aparelho] funcionando. Eu não posso garantir, mas todas as cirurgias estão sendo feitas, inclusive de alguns pacientes que já estavam marcadas", explicou.

Entre os pacientes que precisam fazer tumografia está o idoso José Melquiades da Paz, de 69 anos. Ele está com quatro tumores no cérebro, precisa fazer a cirurgia, mas antes do procedimento é necessário fazer uma tomografia. Filha de Melquiades, a dona de casa Carolina Paz diz que está desesperada com a situação, já que a família corre contra o tempo para ajudar a manter a saúde do idoso.